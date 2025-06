Italia Coppola | "Non possiamo dire che la Norvegia è più forte di noi come nomi"

La sfida tra Italia e Norvegia ha lasciato tutti con il fiato sospeso, e le parole di Diego Coppola riaccendono il dibattito sulla nostra squadra. Dopo la sconfitta per 3-0, il difensore azzurro non si arrende e, con sincerità, analizza la partita e il futuro del calcio italiano. È il momento di riflettere e di risollevare il nostro spirito sportivo, perché la passione per la pallacanestro ci spinge sempre avanti.

Diego Coppola, difensore dell`Italia, ha parlato alla Rai dopo la sconfitta per 3-0 subita in casa della Norvegia: `Migliore in campo? Mah,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Italia Coppola Norvegia

Bologna, Italiano: "Coppa Italia meritata e incredibile, la dedico alla famiglia di Joe Barone" - Vincenzo Italiano esprime la sua gioia per la vittoria della Coppa Italia, dedicandola con emozione alla famiglia di Joe Barone.

FORZA AZZURRI Oggi in Scandinavia inizia il nostro percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026 contro la Norvegia Si sono viste Nazionali molto migliori rispetto a questa, ma ad oggi questo è il meglio che possiamo offrire Forza azzurri, vinciamo Partecipa alla discussione

Flashback di Pagliuca che salva sulla linea il colpo di testa di Tore André Flo a Francia 98, fino a oggi il ricordo peggiore associabile alla Norvegia calcistica. Partecipa alla discussione

Disfatta Italia in Norvegia. Inizia male il cammino degli Azzurri verso il Mondiale - La Nazionale di Spalletti perde 3-0 a Oslo all'esordio nel girone di qualificazione ai Mondiali. Dominio di Haaland e compagni, che chiudono la gara già nel primo tempo ... Lo riporta msn.com

Norvegia-Italia 3-0, le pagelle: addio a un altro Mondiale? Donnarumma non fa miracoli (6), Barella e Bastoni ancora a Monaco (4,5) - Finisce 3-0 la sfida tra Norvegia e Italia, valida per il girone delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Decisive le reti nel primo tempo di Sorloth, Nusa e Haaland. E per gli azzurri si ... Da msn.com

Italia imbarazzante, ko 3-0 in Norvegia senza mai tirare in porta fino al 91': Spalletti già a rischio Mondiale - Clamoroso tonfo dell`Italia in Norvegia, con gli Azzurri di Luciano Spalletti che rimediano una figuraccia storica, perdendo per 3-0 nel ... Segnala msn.com