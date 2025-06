Italia 2055 | profezie urbane e visioni da bar

Tra trent’anni, secondo le profezie urbane e le chiacchiere da bar, l’Italia sarà un affascinante mosaico di culture e origini: con milioni di cittadini provenienti da ogni angolo del mondo, tutti uniti sotto il cielo italiano. Un paese che, più che mai, si trasformerà in un crocevia di diversità e ricchezze umane, dimostrando che il futuro appartiene a chi apre le porte all’inclusione. Ma cosa ci riserverà davvero questo nuovo melting pot?

Fra trent’anni, secondo le previsioni dell’oracolo, l’Italia sarà un meraviglioso mosaico globale: 10 milioni di bengalesi. 7 milioni di pakistani. 5 milioni di nigeriani. 2 o 3 milioni di palestinesi (dipende dalle stagioni). 4 milioni da altri Paesi africani. I cinesi, come sempre, stabili a 1 milione (disciplinati anche nei numeri). Altri 10 milioni dal resto del pianeta, dal Perù alla Mongolia. Tutti, ovviamente, cittadini italiani con diritto di voto e prontezza civica, impegnati a eleggere i futuri eredi di Fratoianni, Bonelli, Schlein e dei tanti Conti, grandi e piccoli. Nel frattempo, tra una riforma e l’altra, ci saranno nuove festività ibride: il Ramadan con pausa caffè alle 11, la comunione il venerdì e la domenica per par condicio, e il dibattito parlamentare sull’abolizione del preservativo sarà seguito in prima serata su Rai Politica 8. 🔗 Leggi su Lortica.it