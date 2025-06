It-Wallet offline 5 milioni di italiani ora accedono ai documenti digitali anche senza rete

In un mondo sempre più connesso, la rivoluzione digitale attraversa anche l’Italia, con oltre 5 milioni di italiani che ora possono accedere ai documenti digitali offline grazie all’app Io. Mentre l’Europa si ancora a discutere di identità digitale, il nostro Paese fa un passo deciso verso l’autonomia e la praticità, eliminando le barriere di rete. Una svolta che promette di semplificare la vita di milioni di cittadini e di rafforzare la trasformazione digitale italiana.

Mentre l'Europa discute ancora di identità digitale, l'Italia fa un passo avanti concreto: l'app Io introduce la modalità offline per i documenti digitali, risolvendo uno dei principali ostacoli all'adozione di massa del portafoglio elettronico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

