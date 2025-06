Istruzioni alle scuole per l’affidamento di incarichi individuali Aggiornato il Quaderno n 3 del MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato il Quaderno n. 3, offrendo alle scuole una guida essenziale per semplificare e uniformare le procedure di affidamento degli incarichi individuali. Questo strumento rappresenta un passo importante verso una gestione più trasparente ed efficace, contribuendo a superare le criticità e a garantire un processo più equo e condiviso. Scopri come applicare queste nuove direttive per migliorare la tua istituzione scolastica.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato il Quaderno n. 3 con l’obiettivo di fornire un supporto alle Istituzioni scolastiche statali nella gestione degli incarichi individuali. Il documento si propone di agevolare il superamento delle criticità riscontrate nell’ambito dell’affidamento di tali incarichi, promuovendo una maggiore uniformità delle relative procedure. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

