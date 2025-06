Istat | più occupati inflazione stabile

L’economia italiana si prepara a un futuro di stabilità e moderato progresso, secondo le ultime previsioni dell’Istat. Nel 2025 e 2026, l’occupazione crescerà rispettivamente dello 1,1% e dell’1,2%, pur rallentando rispetto agli anni precedenti, mentre il tasso di disoccupazione continuerà a scendere, attestandosi al 6% nel 2024 e al 5,8% nel 2026. L'inflazione, dopo una breve risalita, si manterrà sotto controllo grazie al calo dei prezzi. Ecco cosa ci attende nei prossimi anni.

