Istat | Pil in crescita nel 2025 e 2026

Il futuro dell’economia italiana si prospetta positivo nei prossimi anni, con previsioni di crescita del PIL dello 0,6% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026. Questi dati, secondo l’Istat, sono sostenuti principalmente dalla domanda interna, anche se le sfide legate ai dazi e al commercio globale potrebbero influenzare le prospettive. Ma quali strategie adotterà l’Italia per mantenere questo slancio?

10.20 Il Pil italiano è atteso in crescita dello 0,6% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026, dopo essere aumentato dello 0,7% nei due anni precedenti. Secondo l'Istat, la crescita sarebbe i interamente sostenuta dalla domanda interna, mentre quella estere darebbe un un contributo negativo in entrambi gli anni (-0,2 e -0,1 punti percentuali). "Si ipotizza comunque un impatto negativo dei dazi sul commercio mondiale e sulle prospettive di crescita internazionali", aggiunge l'Istituto di Statistica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

