Istat | nel 2025 il pil salirà dello 06% Export in calo nella seconda parte dell’anno causa dazi Usa

Le tensioni commerciali e i dazi statunitensi continuano a pesare sulle prospettive dell’economia italiana, che nel 2025 vedrà una crescita modesta dello 0,6%. Con un export in calo nella seconda parte dell’anno, causato dalle nuove imposizioni americane, il nostro Paese affronta sfide importanti. La domanda è: come potrà l’Italia riprendersi e sostenere il suo sviluppo in un clima globale sempre più incerto?

L’ombra dei dazi sulle prospettive dell’economia italiana. Secondo l’ultima previsione dell’ Istat, il prodotto interno lordo dell’Italia crescerà dello 0,6% quest’anno – come da stime del governo – e dello 0,8% nel 2026, dopo il +0,7% registrato sia nel 2023 che nel 2024. Un ritmo modesto che riflette le tensioni internazionali causate dalla guerra commerciale innescata da Donald Trump. È infatti la stretta protezionista della Casa Bianca, con i dazi reciproci che in assenza di accordi entreranno in vigore a inizio luglio, a pesare sulle stime. L’istituto di statistica vede un contributo negativo della domanda estera netta al pil in entrambi gli anni (-0,2 punti percentuali nel 2025 e -0,1 nel 2026), in netto contrasto con il passato recente, quando l’export aveva sostenuto la crescita italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Istat: nel 2025 il pil salirà dello 0,6%. “Export in calo nella seconda parte dell’anno causa dazi Usa”

