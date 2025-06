Israele | Libano disarmi Hezbollah o raid

In un clima di tensione crescente, Israele si prepara a intensificare le sue azioni in Libano, con il ministro della Difesa Katz che avverte: finché Hezbollah non sarà disarmato, gli attacchi continueranno. La stabilità della regione e la sicurezza di Israele sono ormai strettamente legate a questo obiettivo. La situazione rimane delicata e incerta, mentre il mondo osserva con preoccupazione i prossimi sviluppi. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse?

9.17 Il ministro della Difesa israeliana Katz ha avvertito che gli attacchi in Libano continueranno finché Hezbollah non verrà disarmato. "Non ci sarà calma a Beirut, né ordine o stabilità in Libano, senza sicurezza per lo Stato di Israele", ha dichiarato Katz in una nota. "Gli accordi vanno rispettati e se non farete ciò che è richiesto continueremo ad agire, e con grande forza". La nota dopo l'ordine di sgombero e i raid notturni alla periferia di Beirut. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

