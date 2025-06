Tensione crescente nel Medio Oriente: Israele minaccia nuovi raid su Beirut se il Libano non disarma Hezbollah. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, avverte che l'IDF continuerà a colpire la capitale libanese per eliminare le "fabbriche segrete" di droni e garantire la sicurezza israeliana. La situazione si fa sempre più volatile, rischiando di compromettere la stabilità dell'intera regione. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse dei protagonisti?

