ispace Inc fallisce atterraggio lunare determinata a sfidare le aziende USA

Nonostante il recente fallimento, ispace Inc. non si dà per vinta e rinnova la sua sfida alle stelle, determinata a diventare la prima azienda privata giapponese ad atterrare sulla Luna. La passione e la resilienza di questa startup di Tokyo sono la chiave per superare gli ostacoli e scrivere un nuovo capitolo nell’esplorazione spaziale. La strada è ancora lunga, ma il sogno lunare resta vivo e più forte che mai.

Non riesce la startup giapponese ispace Inc a diventare la prima azienda privata del Paese a effettuare un atterraggio sulla Luna, dopo il primo tentativo fallito nel 2023. Lo ha riferito la stessa azienda di Tokyo, spiegando che il suo lander Resilience ha impattato con la superficie lunare dopo non aver rallentato a sufficienza durante la discesa. "Siamo determinati a raggiungere il più rapidamente possibile le aziende statunitensi che hanno già compiuto l'impresa", ha dichiarato l'amministratore delegato Takeshi Hakamada in una conferenza stampa. Resilience, che trasportava un rover e attrezzature per effettuare esperimenti, è decollato da Cape Canaveral, in Florida, il 15 gennaio come parte di una missione per raggiungere l'emisfero settentrionale della Luna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ispace Inc fallisce atterraggio lunare, determinata a sfidare le aziende USA

