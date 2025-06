Isola d' Elba | Bando per i traghetti il prefetto incontra i sindacati | La continuità territoriale è un diritto dei cittadini

L'Isola d'Elba si prepara a una svolta nel settore dei trasporti: il prefetto ha incontrato i sindacati per presentare il nuovo bando per i traghetti, sottolineando come la continuità territoriale sia un diritto fondamentale di tutti. Un impegno concreto volto a garantire stabilità, efficienza e tutela sia dei cittadini residenti che dei lavoratori marittimi. Una sfida che mira a rafforzare i collegamenti e a valorizzare l'arcipelago toscano.

Stabile, efficiente e orientato alla tutela sia dei diritti dei cittadini residenti che di quelli dei lavoratori marittimi impiegati nel settore. Sono questi i punti fermi del bando per la gestione dei collegamenti tra il continente e le isole dell'arcipelago toscano, illustrati dal prefetto.

Elba, i sindaci scrivono alla Regione per chiedere tariffe agevolate ai pendolari - "La mancanza di notizie sul bando ci impedisce di rispondere ai cittadini": è questo uno dei passaggi chiave della lettera inviata alla Regione Toscana dal sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, ... Riporta msn.com

