Isola dei Famosi Patrizia Rossetti esplode La situazione è pesantissima

L’Isola dei Famosi si trasforma in un vero campo di battaglia emotivo: tra lacrime e tensioni, il volto di Patrizia Rossetti si fa sempre più protagonista di una soap improvvisata. La scena di Loredana Cannata in lacrime, dopo la nomination di Cristina Plevani, ha lasciato tutti senza parole, dimostrando come, sotto il sole cocente dell’Honduras, le emozioni possano superare qualsiasi strategia di gioco. A questo punto, l’isola si prepara a un inaspettato colpo di scena…

Sulla Playa de L’Isola dei Famosi si continua a respirare un’aria tesissima, e il motivo ha un nome e un volto: Loredana Cannata. L’attrice è infatti scoppiata in lacrime dopo essere stata nominata dalla sua – ormai ex? – amica Cristina Plevani. Una reazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto perché, alla fine, si parla di un gioco. Ma le emozioni, si sa, sulla sabbia cocente dell’Honduras tendono a prendere il sopravvento. A svelare l’episodio è stato Mario Adinolfi durante il daytime, che ha riferito alla Plevani: “Dovresti andare a far pace, no? Piangeva proprio”. Cristina, colta alla sprovvista, ha strabuzzato gli occhi: “Se bisogna litigare per una nomination”, ha commentato, senza nascondere la perplessità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

