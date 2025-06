Iscrizioni il Pontedera si presenta Ecco i club a rischio esclusione

Il Pontedera si prepara a fare il grande passo: oggi ufficializza la domanda di iscrizione alla Serie C 2025-26, un passaggio cruciale per il futuro del club. Con le scadenze sempre più vicine, la squadra granata si impegna per rispettare i tempi e garantire la regolarità delle pratiche. La sfida ora è tutta nelle mani della Co.Vi.So.C., che potrà iniziare i controlli already a partire da domani, fino al 13 giugno.

Oggi il Pontedera si unirà alle altre squadre di Serie C che presentano domanda di ammissione al campionato di terza serie nazionale 2025-26. C'è tempo fino alle 23,59 per farlo, ma il club granata sbrigherà la pratica in mattinata, anche perché già ieri sera era praticamente tutto pronto. Da domani la Co.Vi.So.C potrà iniziare a controllare la regolarità delle documentazioni presentate e avrà tempo per farlo fino a venerdì prossimo 13 giugno. In caso di non idoneità , comunicherà l'esito negativo alla società stessa (sempre entro il 13 giugno) la quale avrà a disposizione fino alle 19 di martedì 17 giugno per presentare ricorso, congiuntamente ad una tassa di 12mila euro (tassa che in caso di accoglimento verrà restituita), il cui esito verrà comunicato giovedì 19 giugno.

