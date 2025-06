Ischia Film Festival 2025 | diritti umani e luoghi dimenticati nel focus Location Negata

L’Ischia Film Festival 2025 si prepara a stupire, portando sotto i riflettori temi di grande impatto sociale come i diritti umani e le realtà isolate attraverso il focus “Location Negata”. Dal 28 giugno al 5 luglio, il castello aragonese si trasformerà in un palcoscenico di storie dimenticate e testimonianze di resilienza. Perché il cinema non è solo immagini, ma anche voce di chi lotta per essere ascoltato e riconosciuto.

La 23ª edizione dell’ Ischia Film Festival, in programma dal 28 giugno al 5 luglio 2025 nella suggestiva cornice del Castello Aragonese d’Ischia, accende i riflettori su temi cruciali come i diritti umani, la memoria storica e la riscoperta dei luoghi dimenticati, attraverso il focus speciale “Location Negata”. «Il cinema è fatto di luoghi e spazi da vivere – spiega il direttore artistico Michelangelo Messina – ma è anche uno strumento potente per raccontare le criticità della società contemporanea. “Location Negata” è più di una sezione collaterale: è uno spazio dedicato a sguardi alternativi, capaci di riportare l’attenzione su realtà invisibili e territori dimenticati. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Ischia Film Festival 2025: diritti umani e luoghi dimenticati nel focus “Location Negata”

In questa notizia si parla di: Ischia Film Festival Diritti

Annunciata la selezione dei cortometraggi in concorso all’Ischia Film Festival 2025 - L'Ischia Film Festival 2025 si prepara a stupire con una selezione di dodici cortometraggi internazionali, promettendo di essere un viaggio cinematografico senza frontiere.

Ischia Film Festival, storie invisibili e focus Location Negata. Diritti umani e riscoperta luoghi dimenticati in 23ma edizione #ANSA Partecipa alla discussione

Ischia Film Festival 2025 accende i riflettori sui diritti umani e i luoghi dimenticati - Ischia Film Festival 2025: “Location Negata”, quando il cinema accende i riflettori sui diritti umani e i luoghi dimenticati ... Scrive cinematographe.it

Ischia film festival 2025. Diritti umani e riscoperta dei luoghi dimenticati - Dinanzi a storie invisibili e nascoste: il focus “Location negata”. Sette lungometraggi e sette cortometraggi affrontano l’urgenza dei diritti umani e la riscoperta dei luoghi ... Si legge su dazebaonews.it

Ischia Film Festival, storie invisibili e focus Location Negata - Il focus "location negata" all'Ischia Film Festival 2025: sette lungometraggi e sette cortometraggi affrontano l'urgenza dei diritti umani e la riscoperta dei luoghi dimenticati nella 23ma edizione de ... ansa.it scrive

Concorso Location Negata Ischia Film Festival 2019