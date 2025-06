ipotesi vendita api ip il comune chiede lumi

Il futuro di Api e la sua possibile cessione a gruppi internazionali scuotono il territorio anconetano, con la grande raffineria al centro delle preoccupazioni. La sindaca di Falconara ha deciso di agire, inviando una richiesta ufficiale alla proprietà dell’azienda per avviare un dialogo diretto e trasparente. È cruciale comprendere le reali intenzioni e garantire che gli interessi locali siano tutelati, perché il cambiamento potrebbe influenzare l’intera comunità .

Le notizie si rimbalzano da giorni, ora la sindaca di Falconara chiede chiarimenti alla proprietà : la possibile cessione di Api (foto, il presidente Ugo Maria Brachetti Peretti) ad altri gruppi internazionali desta preoccupazione nel territorio anconetano dove è attiva la grande raffineria. L'amministrazione comunale ha quindi inviato "una richiesta ufficiale di incontro alla proprietà dell'azienda, al fine di avviare un dialogo diretto e trasparente – fanno sapere dal Comune. Alla luce della rilevanza economica e occupazionale che il sito industriale ricopre per la città e per l'intero territorio, il Comune ritiene fondamentale poter conoscere con chiarezza le prospettive future della raffineria, gli orientamenti aziendali in fase di transizione e le eventuali ricadute sul piano produttivo, ambientale e occupazionale".