Ipotesi omicidio - suicidio a Savigliano morti Rosanna Asteggiano e Domenico Mana | erano madre e figlio

Una tragedia sconvolge Savigliano: i corpi di Rosanna Asteggiano e del figlio Domenico Mana sono stati trovati nella loro abitazione, suscitando terribili interrogativi. Le indagini si concentrano sull’ipotesi di un possibile omicidio-suicidio, lasciando la comunità sgomenta e in attesa di chiarimenti. La dinamica di questa drammatica vicenda potrebbe svelare inquietanti segreti familiari, ma al momento il mistero rimane fitto, alimentato da un dolore profondo e da un’ombra di inquietudine.

Tragedia a Savigliano: i cadaveri di Rosanna Asteggiano e del figlio Domenico Mana rinvenuti nella loro casa. Non si esclude l'omicidio-suicidio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ipotesi omicidio - suicidio a Savigliano, morti Rosanna Asteggiano e Domenico Mana: erano madre e figlio

In questa notizia si parla di: Omicidio Suicidio Savigliano Rosanna

L'omicidio-suicidio di Milano: Emanuele e Chamila, l'incontro in hotel e la morte - Emanuele sembrava aver ritrovato la fiducia e l'autostima perdute, come testimoniato in un'intervista di novembre a

Madre e figlio trovati morti in casa, l'allarme dei vicini e l'odore di gas: «Possibile omicidio-suicidio» - I corpi senza vita di mamma e figlio sono stati trovati in un alloggio in via Trento a Savigliano, in provincia di Cuneo. Si tratta di Rosanna Asteggiano, 72 anni, e Domenico Mana, di ... Riporta leggo.it

Madre e figlio trovati senza vita a Savigliano (Cuneo), tra le ipotesi anche l’omicidio suicidio - Rosanna Asteggiano, 72 anni, Domenico Mana, 40 anni, vivevano insieme in quell’abitazione. Dai primi riscontri sembra che la madre sia morta per prima e resta in piedi la pista dell’omicidio-suicidio, ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Madre e figlio trovati senza vita, ipotesi di omicidio-suicidio - Due corpi senza vita sono stati trovati in un alloggio a Savigliano, in provincia di Cuneo. Si tratta di una donna, 72 anni, e del figlio di 40 anni. (ANSA) ... Come scrive ansa.it

MADRE E FIGLIO TROVATI MORTI IN CASA: ALLARME DEI VICINI E ODORE DI GAS