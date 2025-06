iOS 18 installato sull’82% degli iPhone attivi è record

L’adozione di iOS 18 raggiunge percentuali record, confermando la fiducia crescente degli utenti Apple. Con l’88% sui dispositivi più recenti e l’82% sull’intera base attiva, il nuovo sistema operativo si impone come il più diffuso di sempre, superando iOS 16. Questa diffusione evidenzia l’efficacia delle strategie di aggiornamento e l’entusiasmo degli utenti nel sperimentare le novità offerte. Ma quali sono le innovazioni che hanno conquistato così tanti fan?

Con l'88% sui dispositivi recenti e l'82% su quelli totali, iOS 18 segna un traguardo importante. È il sistema operativo Apple più diffuso nella base attiva. Superato iOS 16.

