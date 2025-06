Io prima di te | la storia vera dietro il film

Se sei appassionato di storie toccanti e di film che lasciano il segno, scopri la vera storia dietro "Io prima di te". Questo film del 2016, tratto dal romanzo di Jojo Moyes, racconta un rapporto esclusivo tra due anime diverse ma complementari. Ma quanto c'è di reale in questa emozionante narrazione? Esploriamo insieme la verità dietro le scene e i personaggi di questa pellicola indimenticabile.

Io prima di te ( qui la recensione ) è un film del 2016 diretto da Thea Sharrock e tratto dall’omonimo romanzo di Jojo Moyes, che ne ha anche curato la sceneggiatura. Al centro della storia troviamo il rapporto tra Louisa Clark, una ragazza eccentrica e solare in cerca di una nuova direzione nella vita, e Will Traynor, un giovane brillante e ricco imprenditore rimasto tetraplegico in seguito a un incidente. La pellicola, interpretata da Emilia Clarke e Sam Claflin, si distingue per la sua capacità di raccontare con delicatezza e sensibilità il confronto tra due mondi opposti, esplorando i temi dell’amore, della dignità , dell’autodeterminazione e della sofferenza invisibile. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

