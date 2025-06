Io e Pietro Delle Piane ci sposiamo a Cortina è stato l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia | l’annuncio di Antonella Elia

Antonella Elia e Pietro Delle Piane annunciano il loro matrimonio a Cortina, un impegno che segna un nuovo capitolo di amore e complicità. Durante la trasmissione “Storie di donne al bivio”, Antonella ha condiviso il suo sentimento più profondo: “Lui è stato l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia”. Un amore che, dopo cinque anni, si prepara a celebrare un sogno importante, e noi non vediamo l’ora di scoprire come si svolgerà questa meravigliosa favola.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno deciso di sposarsi. L’annuncio ufficiale è arrivato durante la puntata di “Storie di donne al bivio”, condotta da Monica Setta, in onda il 14 giugno su Rai2. In studio, Elia si è presentata con un anello e una rosa Baccara. “Ci sposiamo a Cortina a San Silvestro”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Polinesia o Cortina ormai ho deciso: sposo Pietro”. “ Ci amiamo ormai da 5 anni e lui è stato l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia”, ha spiegato la showgirl. “Sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe né ho pensato di diventare mamma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it