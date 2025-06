Io da 10 anni in America Dalla politica attiva nel Pd al New Jersey per amore Bertoli una vita da nomade

Elisa Bertoli, nata ad Arezzo nel 1982, ha vissuto un'esperienza di vita intensa e nomade, spostandosi dall’Italia agli Stati Uniti. Dal coinvolgimento attivo nel Partito Democratico al New Jersey, la sua storia è fatta di passione, adattamento e sogni di avventura. Ora, con la valigia pronta, si appresta a riscrivere un nuovo capitolo, pronta a scoprire cosa riserva il prossimo viaggio. Perché, come lei stessa dice, "la vita è un viaggio da vivere fino in fondo."

Repek figlia di nomadi. Lo scrisse su un compitino delle elementari e la maestra, stupita, chiamò la mamma. La piccola Elisa Bertoli vedeva lontano. Nata ad Arezzo nel 1982, molti anni in giro per l’Italia, stabilizzazione in città e infine, da quasi un decennio, in New Jersey, Usa. Adesso ha in mente di rispolverare la valigia. "Sono nata ad Arezzo ma i miei si spostavano, ogni anno, in varie città. Lavoravano per una grande catena alberghiera e si occupavano dell’apertura o della riorganizzazione dei ristoranti. Cinque città nei cinque anni delle elementari. Poi, finalmente, stabilità ad Arezzo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Io, da 10 anni in America". Dalla politica attiva nel Pd al New Jersey per amore. Bertoli, una vita da nomade

