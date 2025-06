Invia un selfie agli amici poi la tragedia choc Il corpo di Daniel ritrovato dopo una notte di ricerche

Un selfie tra le montagne italiane, un ricordo di avventura e bellezza. Ma dietro l’immagine si nasconde una drammatica verità: la tragica scoperta del corpo di Daniel, ritrovato dopo una notte di angoscia. La passione per l’altezza può essere anche fatale. Questa storia ci ricorda quanto sia fragile il confine tra entusiasmo e rischio. La vita, a volte, ci sorprende con finali inaspettati e dolorosi.

Aveva voluto immortalare la bellezza delle montagne italiane con un ultimo scatto in vetta, forse ignaro del destino che lo attendeva di lì a poco. Un’escursione solitaria, iniziata con entusiasmo mercoledì mattina, si è purtroppo trasformata in tragedia per un uomo di 40 anni, la cui passione per l’alta quota è stata fatale. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella mattinata di giovedì 5 giugno, al termine di una lunga notte di ricerche portate avanti con determinazione dai soccorritori. L’uomo era partito da un campeggio situato a Baitoni, in Trentino, dove alloggiava con alcuni amici. In sella alla sua bicicletta aveva raggiunto la zona della Rocca d’Anfo, nella provincia di Brescia, per poi proseguire a piedi verso il Passo Baremone, facendo tappa anche al rifugio Rosa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it