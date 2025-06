Investe donna sulle strisce Caccia al pirata

Un terribile incidente si è verificato mercoledì pomeriggio a Crema, quando una donna di 63 anni è stata investita sulle strisce pedonali di via IV Novembre e, invece di fermarsi ad aiutarla, l’automobilista si è dato alla fuga. La caccia al pirata è ormai aperta, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire la dinamica e assicurare il colpevole alla giustizia. La comunità si stringe intorno alla vittima, sperando in un esito positivo.

CREMA (Cremona) Investe una donna e fugge. Mercoledì intorno alle 17.30 una donna di 63 anni di Crema è stata investita mentre stava attraversando via IV Novembre a piedi, sulle strisce pedonali che dal ponte di via Cadorna portano verso piazzale Rimembranze. La donna aveva quasi terminato l’attraversamento, quando dalla sua destra è arrivata un’utilitaria che l’ha investita e sbalzata una decina di metri più avanti. La persona che era al volante ha scartato la donna a terra e se ne è andata. "Ho sentito un gran botto – riferisce una persona che lavora nel locale Babar collocato nella zona e ho fatto in tempo a vedere l’utilitaria che si allontanava perché era proprio nei pressi delle strisce pedonali dove è avvenuto l’investimento -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Investe donna sulle strisce. Caccia al pirata

