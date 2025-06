Invalsi | aperte fino al 21 giugno le candidature per presidente e componente Cda

Sei interessato a plasmare il futuro dell’Invalsi? Affrettati: fino al 21 giugno 2025, sono aperte le candidature per ricoprire il ruolo di presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione. Questa è un’opportunità unica per professionisti desiderosi di contribuire alla crescita e all’innovazione nel settore dell’istruzione. Non perdere l’occasione: il tuo impegno può fare la differenza nel sistema scolastico italiano.

Con due avvisi Invalsi ha aperto le candidature per presidente e a componente di designazione governativa del Consiglio di Amministrazione. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23.59 del 21 giugno 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

