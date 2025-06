Inutile credere al domino o ai supereroi | l' Italia resta palude e ai vertici sanitari vanno i talebani vax

In un panorama in cui i supereroi e le illusioni sembrano ormai svanite, l’Italia si trova intrappolata in una palude di decisioni discutibili e imposizioni sanitarie senza precedenti. La connessione tra governi, talebani vaccinali e interessi nascosti solleva interrogativi inquietanti: cosa si nasconde dietro questa ostinazione? È tempo di aprire gli occhi e chiedersi quale sia davvero la verità, perché il futuro non può essere deciso da forze oscure.

C'è qualcosa, chiamatelo come volete, che lega un governo all'altro nella totale indisponibilità a ragionare sui danni giganteschi provocati dal vaccino Covid, e ad insistere nell'imporlo. Qualcosa che ha del folle, o peggio. Stati Uniti: Kennedy jr, a capo del dipartimento per la Salute nell.

