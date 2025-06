Intesa Sanpaolo innova e si rinnova | Condivisione tra colleghi e clienti

Intesa Sanpaolo si rinnova per rafforzare il legame con cittadini, clienti e colleghi, portando innovazione e convivialità nel cuore della città. La recente riapertura della filiale di Corso Porta Reno testimonia un impegno concreto verso un futuro più sostenibile e vicino alle esigenze della comunità. Un esempio di come il cambiamento può essere un’opportunità per crescere insieme, condividendo valori e visioni.

Presentata alla città la rinnovata filiale Intesa Sanpaolo di Corso Porta Reno, nel corso di un’inaugurazione cui hanno preso parte, oltre a cittadini, clienti e dipendenti della banca, anche l’assessore a Bilancio e Turismo Matteo Fornasini e Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa. Un accurato lavoro di ristrutturazione ha riorganizzato e ampliato gli spazi interni, in linea con i principi di accoglienza, ascolto e cura della relazione che Intesa Sanpaolo mette al centro del suo modo di fare banca. La filiale è stata rinnovata e valorizzata nell’ottica della condivisione, sia per i colleghi che la utilizzeranno in maniera dinamica a seconda dell’attività da svolgere durante la giornata, sia per il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intesa Sanpaolo innova e si rinnova: "Condivisione tra colleghi e clienti"

