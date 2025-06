Intervista a Maria Elena Boschi | Il piano di Netanyahu su Gaza è folle

In un contesto globale segnato da tensioni e conflitti, la voce di figure autorevoli come Maria Elena Boschi si fa ancora più cruciale. Nella nostra intervista esclusiva, l’ex ministra affronta il piano di Netanyahu su Gaza, definendolo “folle” e sottolineando l’urgenza di fermarlo. Un messaggio chiaro e coinvolgente, che invita alla riflessione e al dialogo per una pace possibile. La sua analisi apre un dibattito imprescindibile su responsabilità e umanità.

“A Milano diamo voce a chi pensa che Netanyahu si debba fermare. Non solo per salvare la popolazione civile palestinese che ormai è stremata ma perché il suo piano di occupazione di Gaza è folle. Ma questo non vuol dire attaccare Israele o legittimare un’idea sbagliata di responsabilità collettiva degli israeliani o addirittura degli Ebrei. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Intervista a Maria Elena Boschi: “Il piano di Netanyahu su Gaza è folle”

