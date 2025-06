Intervento straordinario su rete idrica in penisola sorrentina | le zone interessate

Un intervento straordinario sulla rete idrica della Penisola Sorrentina e dell’isola di Capri rappresenta un passo fondamentale per garantire un servizio più sicuro ed efficiente. Dopo approfondite verifiche sulle infrastrutture, si è reso necessario intervenire per il ripristino e la messa in sicurezza di un tratto cruciale della condotta DN 600. La priorità è offrire ai cittadini un’acqua di qualità e un servizio affidabile.

Nell'ambito delle attività per la tutela della risorsa idrica e il miglioramento del servizio, e a seguito di un'accurata campagna di indagini volte a verificare lo stato di salute delle infrastrutture, è emersa la necessità di intervenire per il ripristino funzionale e la messa in sicurezza di un tratto della condotta adduttrice DN 600 che alimenta la Penisola Sorrentina e l'isola di Capri. L'intervento è stato avviato il 3 giugno in località Palombara, nel comune di Castellammare di Stabia. Esso prevede la completa rimozione di un tratto aereo della condotta, che sarà sostituito con una nuova tubazione interrata di circa 26 metri.

