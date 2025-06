Interruzione idrica anche nelle marine | otto ore di lavori per migliorare la rete

Preparatevi a un cambiamento importante nella vostra routine, poiché Acquedotto Pugliese annuncia lavori di ammodernamento nella marina di Torre Santa Sabina (Carovigno). Ottone ore di interventi sono previsti per migliorare la rete idrica, causando temporaneamente l’interruzione dell’acqua lunedì 9 giugno 2025 in via Eschilo e zone limitrofe. Una misura necessaria per garantire un servizio più efficiente e affidabile nel futuro.

CAROVIGNO - Acquedotto Pugliese prevede nuovi lavori di ammodernamento della rete idrica nella marina di Torre Santa Sabina (Carovigno). Gli interventi, finalizzati al miglioramento del servizio, comporteranno la sospensione dell'erogazione dell'acqua lunedì 9 giugno 2025 in via Eschilo e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Interruzione idrica anche nelle marine: otto ore di lavori per migliorare la rete

In questa notizia si parla di: Idrica Lavori Rete Interruzione

