Intermania anticipati dal Milan e respinti dal Como | Chivu un azzardo servono certezze sul mercato

L’Inter sorprende i tifosi annunciando Cristian Chivu come nuovo allenatore, lasciando il posto a Simone Inzaghi, trasferitosi in Arabia Saudita. Un cambio strategico che riflette le ambizioni del club, ma anche un azzardo che richiede certezze sul mercato per consolidare il progetto. In un panorama di continui colpi di scena, la domanda è: riuscirà Chivu a portare nuova linfa e stabilità alla squadra? Solo il tempo svelerà il suo vero valore.

Nasce la nuova Inter di Chivu: subito tre innesti - Per l’attacco, uno dei nomi caldi per l’Inter, da un po’, è Bonny. Per il francese, si sta provando a chiudere quanto prima, per averlo a disposizione già per il Mondiale per Club, anche se la ... Come scrive calciomercato.it

Tra Chivu e Inter c'è l'accordo. Milan, Gilardino resta - Il Milan è una squadra importante ... Già deciso, o quasi, il passaggio di Christian Chivu dalla Roma all’Inter. Il condizionale è d’obbligo, ma ci sarebbe un accordo tra il presidente ... Segnala ilgiornale.it