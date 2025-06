Inter Zanetti | Chivu sta facendo bene avrà una lunga carriera Mastantuono ci piace ma c’è un problema…

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ci offre uno sguardo entusiasta sul talento di Cristian Chivu e su Mastantuono, due promesse che stanno facendo parlare di sé. Con parole di ammirazione per il percorso di Chivu e un occhio attento alle potenzialità di Mastantuono, la società nerazzurra sembra puntare molto sul futuro. Tuttavia, come spesso accade nel calcio, non mancano alcune sfide da affrontare. Tutti i dettagli nell’articolo completo.

Le parole di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, su Cristian Chivu e l’interesse per il talento di Mastantuono. Tutti i dettagli Javier Zanetti ha parlato a Flashscore del momento dell’Inter. CHIVU INTER– «Sì, Cristian sta facendo davvero bene. Prima è stato con la nostra Primavera per tre anni e anche lì ha fatto un grande lavoro e ora ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Zanetti: «Chivu sta facendo bene, avrà una lunga carriera. Mastantuono ci piace, ma c’è un problema…»

