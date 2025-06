Inter Stramaccioni | Chivu conosce benissimo l’ambiente

Andrea Stramaccioni, con la sua profonda conoscenza dell’ambiente nerazzurro, ha espresso fiducia nel nuovo allenatore Christian Chivu, sottolineando come l’ex difensore conosca alla perfezione il club e le sue dinamiche. Con un passato condiviso con Chivu, l’ex tecnico interista si interroga se questo sia il momento giusto per lui alla guida dei nerazzurri. Ma sarà davvero il cambio di passo che l’Inter aspettava?

Andrea Stramaccioni ha commentato, tramite un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'arrivo di Christian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter dopo l'addio di Simone Inzaghi. Ecco le parole dell'ex allenatore nerazzurro che in passato ha allenato anche lo stesso Chivu. Chivu è l'uomo giusto al momento giusto? " Io credo che l'Inter non

