Inter si riparte | lunedì ad Appiano per il Mondiale per Club! Il punto

L’Inter si prepara a ripartire da Appiano Gentile, segnando l’inizio di un nuovo capitolo con il Mondiale per Club in vista. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, i nerazzurri si rimettono al lavoro con entusiasmo e con la mente rivolta al futuro, mentre in società si delineano già le strategie per il nuovo allenatore, con Chivu ormai in pole position. La stagione è alle porte: ecco cosa ci attende.

Con l’addio di Simone Inzaghi, l’Inter si ritrova lo stesso ad Appiano Gentile per iniziare a preparare il nuovo Mondiale per Club. Nel frattempo in società si pensa a come definire la questione legata all’allenatore, con Chivu ormai ad un passo. RITROVO – Archiviata la stagione di Serie A, per l ’Inter è già tempo di tornare al lavoro. La squadra nerazzurra si ritroverà lunedì 9 giugno ad Appiano Gentile per dare il via alla preparazione in vista del Mondiale per Club, che si disputerà negli Stati Uniti. Il gruppo inizierà gli allenamenti agli ordini dello staff tecnico in attesa di definire la guida ufficiale della panchina. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, si riparte: lunedì ad Appiano per il Mondiale per Club! Il punto

In questa notizia si parla di: Inter Appiano Mondiale Club

Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro verso la Lazio - A Appiano Gentile, i nerazzurri si preparano intensamente per la sfida contro la Lazio. La redazione offre aggiornamenti su infortuni, tempi di recupero e le probabili formazioni per il prossimo impegno.

#Inter, il 9 giugno il ritrovo ad Appiano Gentile, partenza per il Mondiale per Club due giorni dopo. La data di inizio ritiro in vista della prossima stagione dipenderà dal percorso nella competizione Partecipa alla discussione

Ieri, dopo essere atterrati a Malpensa e aver poi raggiunto Appiano, la truppa si è temporaneamente sciolta: i non nazionali sono attesi per preparare il Mondiale per Club lunedì prossimo, almeno secondo il piano redatto da Inzaghi. Varrà quello, fino a ordine Partecipa alla discussione

Mondiale per Club, l'app di Dazn sempre accesa in 200 Paesi con una programmazione super - Saranno 63 le partite disponibili in diretta gratuitamente in tutto il mondo. Due nuovi show, tanti ospiti speciali e contenuti già presenti in app, a cui se ne aggiungeranno di nuovi al fischio d’ini ... Scrive gazzetta.it

Inter, i primi impegni di Chivu a giugno: c’è il Mondiale per Club - Esordio immediato per Cristian Chivu sulla panchina dei nerazzurri: ecco il calendario. Si parte con il Mondiale per Club ... Segnala gianlucadimarzio.com

Inter e Juventus, il fascino e le incognite del nuovo Mondiale per Club - Non sarà la coda della stagione appena conclusa ma l’alba di quella che verrà. Il Mondiale per Club 2025, almeno per Inter e Juventus, andrà oltre il prestigio internazionale e gli interessi economici ... Segnala msn.com