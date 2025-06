Inter primi regali per Chivu | triplo colpo in arrivo e Juve spiazzata

L'Inter sceglie Cristian Chivu come nuovo allenatore, mettendo a segno un triplo colpo che lascia la Juventus spiazzata. Dopo il no di Como e Fabregas, il club nerazzurro si affida all'ex difensore per rilanciare la sua stagione, mentre Chivu si prepara a volare a Riyadh per la sua nuova avventura con l'Al-Hilal. Un'insolita strategia che potrebbe rivoluzionare gli equilibri del calcio italiano e internazionale.

L’Inter si affida in panchina a Chivu per il dopo Inzaghi: ecco i primi colpi per il nuovo allenatore nerazzurro L’ Inter incassa il no del Como e di Fabregas e ripiega su Cristian Chivu per il dopo Inzaghi, pronto a volare oggi a Riyadh per iniziare la sua nuova avventura con l’ Al-Hilal. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Giornata frenetica anche ieri per il club nerazzurro, con la fumata nera dopo le schermaglie per liberare Fabregas. Alla fine lo spagnolo rimane al Como come confermato dal presidente Suwarso di ritorno da Londra, mentre il giovane tecnico dribbla le domande dei giornalisti a Linate al ritorno a Milano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, primi regali per Chivu: triplo colpo in arrivo e Juve spiazzata

