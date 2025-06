Inter nuovi contatti per Hojlund | la posizione del Manchester United

Inter cercando nuovi contatti per Hojlund, il giovane talento del Manchester United, si prepara a una fase di rilancio dopo un’annata travagliata. La finale di Champions League persa pesantemente contro il PSG ha lasciato l’amaro in bocca, ma ora tutto è pronto per una rinascita. Con la voglia di scrivere un nuovo capitolo di successi, il club e il calciatore sono pronti a rilanciare le proprie ambizioni…

Una stagione terminata con l`amarezza della finale di Champions League persa per 5-0 contro il Paris Saint-Germain, una nuova annata che sta.

