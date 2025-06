Inter Matteo Barzaghi | Inizia l’era Chivu

L'Inter si prepara a un nuovo capitolo: con il ritorno di Cristian Chivu, l'era nerazzurra si apre sotto una luce diversa. Il giornalista Matteo Barzaghi analizza gli ultimi sviluppi, svelando le pratiche burocratiche che il tecnico rumeno deve affrontare prima di indossare la maglia dei campioni d’Italia. Con entusiasmo e attenzione ai dettagli, si delineano i primi passi di un percorso che potrebbe segnare una svolta decisiva per l'Inter.

Il giornalista Matteo Barzaghi, sempre attento agli affari in casa Inter, ha fatto il punto sulla questione allenatore, parlando delle ultime pratiche burocratiche che Cristian Chivu dovrà sbrigare prima di accasarsi in nerazzurro. Il rumeno è rientrato a Parma da Milano dopo aver fatto due giorni di trattative e contenuti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Matteo Barzaghi: “Inizia l’era Chivu”

In questa notizia si parla di: Inter Matteo Barzaghi Chivu

Verso Psg Inter, finale di Champions, parla Matteo Darmian in conferenza stampa. Le dichiarazioni del difensore dei nerazzurri - In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, Matteo Darmian ha parlato in conferenza stampa, condividendo le sue impressioni e aspettative sul grande incontro.

Inter-Chivu tutto ok dopo incontro mattutino. Accordo raggiunto. Prima dell’ufficialità mancano solo alcuni dettagli burocratici da sistemare col Parma. @SkySport @APaventi Partecipa alla discussione

Inter-Chivu. Incontro positivo. Si è parlato è approfondito tutto. Squadra e progettazione. Domani altro incontro decisivo in cui si deciderà e definirà tutto. @SkySport @APaventi Partecipa alla discussione

Barzaghi spiega: «Chivu-Inter, tra certezza e attese! Cecchi può restare» - Matteo Barzaghi ha fatto il punto sulla questione allenatore in casa Inter, con Cristian Chivu che deve risolvere gli ultimi dettagli burocratici prima di - Leggi su Inter-News ... Si legge su inter-news.it

Chivu Inter, il tecnico è in sede per firmare il contratto – FOTO - Chivu Inter, adesso siamo davvero alle firme. Ecco tutti i dettagli e le cifre dell'affare con il tecnico che sta firmando in questi minuti ... Lo riporta news-sports.it

Inter, è il giorno di Chivu: attesa l’ufficialità LIVE - 1 0.35 – Fabrizio Romano annuncia: “Cristian Chivu all’Inter HERE WE GO! Firma come nuovo allenatore dell’Inter fino a giugno 2027! Accordo raggiunto per Chivu, che firma un contratto biennale e ... Si legge su passioneinter.com