Inter Marotta | Un errore non concedere il rigore su Bisseck contro la Roma | Serie A

Durante la presentazione del calendario della Serie A 2025/26, Beppe Marotta ha acceso il dibattito con una dichiarazione forte: “Un errore non concedere il rigore su Bisseck contro la Roma”. Un episodio che riaccende le discussioni sull’arbitraggio e le decisioni in campo. La partita ha lasciato un segno, e ora l’attenzione si concentra sull’imparzialità e la giustizia nel calcio italiano. Ma cosa succederà nei prossimi incontri?

2025-06-06 20:09:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Inter, Marotta: “Un errore non concedere il rigore su Bisseck contro la Roma” Serie A Calciomercato.com.. Home.. Inter, Marotta: “Un errore non concedere il rigore su Bisseck contro la Roma”. Matteo Palmisano. 6 minuti fa.. A margine della presentazione del calendario della Serie A 202526, ha parlato Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter ha commentato l’episodio del rigore non concesso ai nerazzurri contro la Roma per fallo di Ndicka su Bisseck. Un errore ammesso anche dal designatore arbitrale Rocchi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Inter, Marotta: “Un errore non concedere il rigore su Bisseck contro la Roma” | Serie A

In questa notizia si parla di: Inter Marotta Errore Concedere

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

Inter, Marotta: "Un errore non concedere il rigore su Bisseck contro la Roma" - A margine della presentazione del calendario della Serie A 2025/26, ha parlato Beppe Marotta. Il presidente dell`Inter ha commentato ... Da msn.com

Inter, niente Fabregas. La sconfitta di Marotta - Fabregas non sarà l'allenatore dell'Inter. No del Como alle richieste di Marotta che ha gestito nel modo peggiore il finale di stagione e l'addio di Inzaghi. Un clamoroso autogol per il club più organ ... Lo riporta panorama.it

Carnevali consiglia Marotta: “L’Inter farebbe un errore a cedere Frattesi” - Se fossi il dirigente di un grande club, uno come Frattesi lo prenderei sempre. L'Inter farebbe un errore cederlo. Ma capisco che anche lui abbia la volontà di andare a giocare" ... Scrive msn.com

NON VOGLIO GIOCARE!? #inter #inzaghi #calciomercato #mbappe #marotta #psg #interisti #realmadrid