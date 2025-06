Inter Marotta | "Un errore non concedere il rigore su Bisseck contro la Roma"

Durante la presentazione del calendario della Serie A 2025/26, Beppe Marotta ha affrontato uno dei temi caldi: l’episodio controverso di Bisseck contro la Roma, definendolo "un errore non concedere il rigore". Le sue parole riflettono l’impegno dell’Inter nel difendere la correttezza e la trasparenza nel calcio. Un confronto che apre il dibattito su come le decisioni arbitrali possano influenzare il corso degli eventi sportivi, alimentando discussioni appassionate tra tifosi e addetti ai lavori.

A margine della presentazione del calendario della Serie A 202526, ha parlato Beppe Marotta. Il presidente dell`Inter ha commentato l`episodio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Inter Marotta Errore

Lichtsteiner: "Rifiutai l'Inter per amore della Juventus, so che presto tornerà a vincere. Finali di Champions? C'è da capire con chi abbiamo perso..." - Stephan Lichtsteiner, ex difensore di Juventus e Lazio, ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Da sportivo e da appassionato di giornalismo, prima che da milanista: un'infamia questi articoli contro Inzaghi. Il direttore della Gazzetta che scrive sotto dettatura di Marotta, la decadenza di quello che fu uno dei più prestigiosi giornali sportivi d'Europa è irreve Partecipa alla discussione

La gazzetta sa benissimo da sé il lavoro "sporco" che deve fare pro Inter. Lo faceva già ben prima di Marotta Partecipa alla discussione

Carnevali consiglia Marotta: “L’Inter farebbe un errore a cedere Frattesi” - Se fossi il dirigente di un grande club, uno come Frattesi lo prenderei sempre. L'Inter farebbe un errore cederlo. Ma capisco che anche lui abbia la volontà di andare a giocare" ... msn.com scrive

Inter, Marotta: «Il Var riduce ma non elimina gli errori. Siamo la lepre che deve schivare le fucilate» - L'amministratore delegato dell'Inter ... stati altri errori arbitrali su altri campi. Sono certo che alla fine della stagione sarà la squadra migliore a vincere il campionato». Marotta ha ... Lo riporta ilmessaggero.it

Inter, la strana richiesta di Inzaghi per restare: 'Denunciare in tv gli errori arbitrali' - In attesa di scoprire cosa ne sarà di Simone Inzaghi l’Inter si sarebbe già cominciato a muovere di conseguenza. Giuseppe Marotta non ha alcuna intenzione di farsi… Leggi ... Secondo informazione.it