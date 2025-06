Inter Marotta annuncia Chivu | Il profilo ideale Vi spiego l' addio con Inzaghi

L'Inter dà il via a una nuova era con l'annuncio di Christian Chivu come prossimo allenatore, un volto giovane e appassionato che incarna la rinascita desiderata dalla società. Beppe Marotta, presente al Festival della Serie A a Parma, sottolinea l'importanza di un profilo che possa valorizzare i giovani e portare vittorie ambiziose. Un cambio di rotta deciso, segnato dall'addio con Inzaghi, per scrivere un capitolo ricco di speranze e successi.

Parma, 6 giugno 2025 - Christian Chivu sarà il prossimo allenatore dell' Inter. Ormai non ci sono dubbi, specie dopo le dichiarazioni di Beppe Marotta, presente al Festival della Serie A a Parma. "Ci serviva un allenatore giovane che sposasse in pieno le linee guida della società e che mettesse in atto una valorizzazione del patrimonio giovanile. L'Inter è un grande club e ha l'obbligo di partecipare alle competizioni tentando di vincere, e per questo sono necessarie tante qualità. Qualità - sottolinea il presidente nerazzurro - che abbiamo ritenuto ci fossero nel caso di Chivu, di cui non posso dare ancora l'ufficialità perché c'è un aspetto burocratico sul tesseramento da superare con il Parma, ma chiuderemo con lui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, Marotta annuncia Chivu: "Il profilo ideale. Vi spiego l'addio con Inzaghi"

