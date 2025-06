Inter Mancini | Mi manca allenare

Roberto Mancini, il celebre ex allenatore dell’Inter e volto noto del calcio italiano, ha recentemente espresso un sentimento che molti tifosi condividono: “Mi manca allenare”. Durante un evento a Rimini, il tecnico ha commentato vari argomenti, tra cui il bizzarro episodio con Francesco Acerbi. La sua passione per il calcio e il mondo della panchina emerge forte, lasciando intendere che il desiderio di tornare in campo è ancora vivo e ardente.

Il solito caustico ex allenatore dell'Inter, Roberto Mancini, ha parlato di vari argomenti intervistato a margine di un evento a Rimini. Tra i quesiti, la sua opinione sul rifiuto della convocazione da parte di Francesco Acerbi con la nazionale italiana.

