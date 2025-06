Inter le idee di Chivu | difesa a 3 e concretezza E in avanti può lanciare Esposito

Il tecnico romano ripartirà dal 3-5-2 con l'obiettivo di affinare la proposta offensiva e valorizzare i giovani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, le idee di Chivu: difesa a 3 e concretezza. E in avanti può lanciare Esposito

“Napoli senz’idee, Inter irritata da Conte”: la stoccata di Giuseppe Pastore - Giuseppe Pastore critica il Napoli, definendolo “senz’idee”, e segnala l’irritazione dell’Inter, accusata di nervosismo attribuito a Conte.

La nuova Inter: tutto su Hojlund. Nico Paz resiste e in difesa obiettivo Leoni - In attacco due colpi: il danese in pole, Bonny altra pista. Il centrale del Parma piace da sempre: è il preferito di Ausilio ... Segnala gazzetta.it

CdS – Inter, spunta Bernabé con Chivu! Leoni in lista e c’è questo file aperto in sede - Le idee di mercato dell'Inter per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu: ecco i nomi fatti dal Corriere dello Sport ... Da fcinter1908.it

Chi è Cristian Chivu, il sostituto di Inzaghi scelto dall’Inter - La carriera da allenatore di Cristian Chivu è iniziata nel 2018 nelle giovanili dell’Inter. Dal 2021 è poi passato alla guida della Primavera, conquistando il campionato al suo primo anno. Pur non ... Come scrive passioneinter.com

