Inter Inzaghi già si morde le mani? Marotta vuole portare a Milano un super bomber

Il mercato dell'Inter infiamma le cronache di calcio: Simone Inzaghi già si morde le mani per aver lasciato i nerazzurri, mentre Beppe Marotta prepara il grande colpo in attacco. Con Lautaro Martinez e Thuram già in rosa, si sognano super bomber che possano fare la differenza. Ma sarà davvero questa la svolta che porterà l’Inter a conquistare nuovamente il titolo? Il futuro si gioca adesso, e le mosse più sorprendenti sono dietro l’angolo.

Simone Inzaghi già pentito della scelta di lasciare i nerazzurri? Beppe Marotta scatenato sul mercato, un super bomber per Chivu (Ansa Foto) – SerieAnews Lautaro Martinez e Marcus Thuram. E poi? Il nulla assoluto. O meglio, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, fino a Joaquin Correa. Va da sé che a leggere i nomi, le riserve in attacco non sono certo all’altezza dei titolari. E sul campo la differenza si è vista ancor di più. L’attaccante austriaco il suo l’ha fatto: otto i gol all’attivo, alcuni anche pesanti. La delusione più grande è forse arrivata da Taremi, una pioggia di gol con i Porto ed un apporto limitato in nerazzurro, colpa anche di una serie di infortuni che l’hanno limitato non poco. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, Inzaghi già si morde le mani? Marotta vuole portare a Milano un super bomber

In questa notizia si parla di: Inzaghi Marotta Super Bomber

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

Marotta: "Allenatore? Simone Inzaghi ha deciso dopo la finale, Chivu profilo ideale per sostituirlo. Nessuna confusione per l'Inter" - SERIE A - Non è ancora ufficiale, ma il Presidente Marotta specifica come il casting per trovare il nuovo allenatore dell'Inter sia finito. Il nome per sostitui ... Da eurosport.it

Marotta: "Vincere un sogno che può diventare realtà. Inzaghi? Stagione super merito suo" - Durante il Media Day organizzato ad Appiano Gentile dall'Inter, l'a.d. Beppe Marotta ha parlato a Sky ... Il rinnovo di Inzaghi? Oggi siamo tutti concentrati su questo match che è storico per ... Si legge su gazzetta.it

Inter, Marotta avverte: "Bisogna entrare tra le prime quattro, Inzaghi deve trovare la terapia giusta" - Marotta ha ribadito fiducia al tecnico Simone Inzaghi, chiamato ad allenare i nerazzurri nell'estate del 2021. Ma ha lasciato capire che la sua non è una delega in bianco. L'obiettivo minimo ... Da repubblica.it

No Superstars, No Fortune—Just Inter