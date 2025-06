Inter e se Chivu fosse solo di passaggio?

L’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter sta facendo parlare tutti, ma ci chiediamo: potrebbe essere solo di passaggio? Nonostante il contratto di due anni, il suo eventuale fallimento al Mondiale per Club potrebbe aprire scenari sorprendenti. È davvero saggio credere che questa sia una scelta a lungo termine? La vera domanda è: l’interista può affidarsi a un tecnico che potrebbe lasciar strada a nuove strategie inaspettate?

Tutti si stanno stupendo in queste ore della scelta di Chivu come nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico rumeno firmerà per ben due anni, ma c’è un’incognita. Se ad esempio, l’ Inter dovesse giocare un pessimo Mondiale per Club, siamo proprio sicuri che l’ex difensore inizierebbe la stagione sulla panchina degli ex L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it