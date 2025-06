Inter con Chivu super colpi di mercato | accelerata improvvisa per loro

L’Inter accelera a ritmo serrato, pronta a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Cristian Chivu. Dopo l’addio di Inzaghi e una sconfitta che ha fatto discutere, i nerazzurri si preparano a ripartire con determinazione, con il Mondiale per Club in vista come obiettivo prioritario. Oggi, nella sede interista, si è svolto l’incontro decisivo: la firma di Chivu sembra ormai imminente, segnando una svolta fondamentale per il team.

