Inter | Chivu nuovo allenatore scelto per continuità e giovani talenti

Cristiano Chivu, nuovo allenatore desideroso di tracciare un percorso di continuità e valorizzare i giovani talenti, si affaccia con determinazione sulla scena calcistica. Essendo stato protagonista di quella magica stagione che portò il Triplete, il suo obiettivo è riportare Roma ai vertici, riscrivendo storie e sogni. La sfida è aperta: il futuro del club dipende anche dalla sua capacità di trasformare questa opportunità in successo.

Il modo migliore per rievocare il Triplete, quindici anni dopo, sarebbe stato cambiare finale a una stagione con zero titoli. Fino al 23 aprile, giorno del 3-0 subito dal Milan in Coppa Italia con relativa eliminazione, era tutto in gioco. Simone Inzaghi poteva ripercorrere le orme di José Mourinho e il gruppo ai suoi ordini quelle di Zanetti, Milito, Cambiasso. E Chivu. Uno di quelli che hanno scelto di diventare allenatore e che sta per diventare il timoniere dell’Inter. La società ha scelto lui. Lo riporterà nell’ambiente che conosce come le sue tasche, dove al termine dei sette anni da calciatore ha mosso i primi passi da tecnico, svezzandosi nel settore giovanile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter: Chivu nuovo allenatore, scelto per continuità e giovani talenti

