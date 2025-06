Inter Chivu ha firmato | l’annuncio ufficiale a inizio settimana ecco perché | Primapagina

L’annuncio ufficiale di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando entusiasmo tra i tifosi. Con un passato da fuoriclasse e già esperienza in nerazzurro, Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo. La sua nomina rappresenta una svolta importante per la squadra, che ora guarda al futuro con rinnovato slancio e determinazione. Scopriamo insieme cosa aspettarci da questa entusiasmante novità.

2025-06-06 15:02:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico romeno, 44 anni ex difensore e in passato già alla guida delle giovanili nerazzurre, prende il posto di Simone Inzaghi, passato sulla panchina dell’Al-Hilal in Arabia Saudita. La missione di Piero Ausilio a Londra per cercare di strappare lo spagnolo Cesc Fabregas al Como è andata a vuoto, così il direttore sportivo è tornato a Milano, dove ieri sera ha visto Chivu (preferito all’altro ex nerazzurro Patrick Vieira del Genoa) e il suo agente Pietro Chiodi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Firmato Annuncio

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

da quando ha firmato: - l’Inter perde la finale di champions con la più grossa umiliazione nella storia - Inzaghi li lascia per andare in Arabia - prendono Chivu perché tutti gli altri li hanno sfanculati EL MAS GRANDE Partecipa alla discussione

Marotta e Ausilio sapevano da aprile che Inzaghi andava via. Ma Allegri aveva già firmato col Milan da marzo (lo avevamo detto) e han puntato subito su Fabregas, non solo da martedì. Lui ha provato inutilmente a svincolarsi. Alla fine, con poco budget, è rima Partecipa alla discussione

Inter, Chivu ha firmato: l'annuncio ufficiale a inizio settimana, ecco perché - Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell`Inter. Il tecnico romeno, 44 anni ex difensore e in passato già alla guida delle giovanili ... Come scrive msn.com

Chivu-Inter, oggi nuovo incontro: attesi firma e annuncio ufficiale - L'Inter e Cristian Chivu sono pronti a dirsi sì. Dopo un primo incontro, positivo, che si è svolto giovedì sera, oggi altro round tra la dirigenza nerazzurra, il tecnico rumeno e il suo agente per sis ... Scrive informazione.it

Calciomercato Inter News/ Due attaccanti per Chivu, negli altri reparti piacciono Paz e Leoni (6 giugno 2025) - Calciomercato Inter news: tutte le indiscrezioni e le ufficialità che riguardano i movimenti della finestra estiva. Bonny ed Hojlund per migliorare l'attacco ... ilsussidiario.net scrive