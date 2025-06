Inter a Chivu oggi la firma | è in sede con Marotta

Cristian Chivu si appresta a diventare il nuovo allenatore dell`Inter. Il tecnico romeno, 44 anni ex difensore e in passato già alla guida delle. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

