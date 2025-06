Inter a Chivu oggi la firma | è in sede con Marotta e Ausilio VIDEO

Oggi è il giorno decisivo: Cristian Chivu, ex difensore e figura di spicco del calcio internazionale, firma ufficialmente per l'Inter in sede, circondato da Marotta e Ausilio attraverso un video. La sua nomina segna una svolta importante per i nerazzurri, pronti a intraprendere una nuova fase con un tecnico di grande esperienza e passione. L'attesa è finita: il futuro dell'Inter si disegna oggi.

Cristian Chivu si appresta a diventare il nuovo allenatore dell`Inter. Il tecnico romeno, 44 anni ex difensore e in passato già alla guida delle. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Inter Chivu Firma Sede

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Oggi giornata ricca: prima la firma di Cristian #Chivu in sede Inter, poi subito summit dedicato al mercato. Con due pedine del #Parma che potrebbero seguire il romeno a Milano. ? #FCIM Partecipa alla discussione

L'incontro con #Chivu è andato benissimo, strategie condivise: domani andrà in sede per la firma del contratto e diventerà il nuovo mister dell’Inter! [@DiMarzio] Partecipa alla discussione

Inter a Chivu, oggi la firma: è in sede con Marotta - Cristian Chivu si appresta a diventare il nuovo allenatore dell`Inter. Il tecnico romeno, 44 anni ex difensore e in passato già alla guida ... Scrive msn.com

?? Chivu-Inter, oggi la firma, i dettagli! Allenatore e Marotta in sede ?? | OneFootball - La giornata dell'Inter prende il via! Beppe Marotta, Presidente nerazzurro, è arrivato in sede per inaugurare la giornata. Poco dopo l'arrivo di Beppe Marotta ecco anche Cristian Chivu arrivato da ... Lo riporta onefootball.com

Inter-Chivu, ci siamo: le news sul nuovo allenatore in diretta LIVE - Alle 9.35 il presidente nerazzurro Marotta è arrivato nella sede del club, dove oggi incontrerà nuovamente Cristian Chivu con il resto della dirigenza dell'Inter per la firma sul contratto. Ieri è ... Scrive sport.sky.it