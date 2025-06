INSTER Cross esalta la praticità della piccola city car elettrica di Hyundai

Inster Cross di Hyundai ridefinisce il concetto di praticità e stile nelle city car elettriche. Piccola fuori, ma sorprendentemente spaziosa e ricca di comfort all’interno, questa versione porta il piacere di guidare in città a un livello superiore. Perfetta per chi cerca un’auto agile, efficiente e dotata di tutti i più moderni accessori. Scopri come la nuova Hyundai può rivoluzionare il modo di muoversi in città... Leggi tutto.

La nuova versione della piccola elettrica di Hyundai mette ancora più a fuoco una delle migliori city car del mercato: piccola fuori, spaziosa e accessoriata dentro. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - INSTER Cross esalta la praticità della piccola city car elettrica di Hyundai

In questa notizia si parla di: Piccola City Elettrica Hyundai

Ho fatto 500 km con una piccola elettrica": dalla Francia un’idea per l’estate https://vaielettrico.it/viaggio-di-500-km-con-una-city-car-elettrica/… @MauroTedeschini @gianbasilio @Hyundai_Italia @Hyundai_Global @Hyundai @HyundaiIndi Partecipa alla discussione

INSTER Cross esalta la praticità della piccola city car elettrica di Hyundai - La nuova versione della piccola elettrica di Hyundai mette ancora più a fuoco una delle migliori city car del mercato: piccola fuori, spaziosa e accessoriata dentro ... Segnala dmove.it

Hyundai Inster Cross, la citycar coreana elettrica è come un piccolo fuoristrada - Muoversi nel traffico urbano ma anche sporcarsi un po’ le ruote nell'offroad. Hyundai Inster Cross è tutto questo, reinterpretazione perfetta in chiave outdoor del nuovo city SUV elettrico del marchio ... tg24.sky.it scrive

Hyundai Inster Cross strizza l'occhio al mondo outdoor - Con un concentrato di tecnologia che strizza l'occhio al mondo dell'outdoor, la nuova Hyundai Inster Cross si spinge anche fuori dalle solite strade. (ANSA) ... Scrive ansa.it

Mai visto TANTO SPAZIO in 3,83 metri! La citycar EV è un concentrato di tecnologie | Hyundai INSTER