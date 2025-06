Insieme è più buono | ecco la nuova serie tv con Giorgione dedicata alle realtà inclusive e solidali

Scopri "Insieme è più buono", la nuova serie tv con Giorgione, che celebra le realtà inclusive e solidali nel mondo agri-food. Dieci affascinanti puntate di Gambero Rosso TV, realizzate in collaborazione con il Ministero per le Disabilità, portano sullo schermo storie di talento, passione e solidarietà. Un’opportunità unica per riscoprire come l’unione faccia davvero la forza nel nostro Paese. Non perderla!

Costruire comunità inclusive, solidali e fraterne.