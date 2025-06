Inseriremo 5-6 nuovi titolari | in quali ruoli il Napoli farà il colpo

Il Napoli si prepara a sorprendere ancora, con una strategia ambiziosa e un mercato ricco di novità. Tra nuovi acquisti e rinforzi mirati, i partenopei puntano a consolidare il loro dominio e a scrivere un nuovo capitolo di successi. Tra rilanci di Conte e spinta di De Laurentiis, il club azzurro sta per fare il grande balzo: ecco in quali ruoli il Napoli farà il colpo.

Conte rilancia, De Laurentiis spinge, e il Napoli si prepara a rivoluzionare la squadra. Cinque, forse sei, nuovi titolari: una scossa forte, che farà rumore. Il mercato del Napoli di questa estate si preannuncia speciale, scoppiettante e di grande rafforzamento per rilanciare dopo una stagione da sogno. Il club azzurro ha vinto lo Scudetto facendo un mezzo miracolo vista la rosa molto corta a disposizione. Ma Conte è riuscito a far fronte a tante difficoltà, anche nei momenti più complicati, sfruttando soprattutto il fatto di avere una sola competizione da disputare.

